ГУР презентувало ролик про бойову роботу українських розвідників: Ми полюємо на звіра. ВIДЕО
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Головне управління розвідки МО України до дня воєнної розвідки презентувало ролик про бойову роботу українських розвідників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
"Від сутінків до світанку ми полюємо на звіра. На землі, на воді й у небі.
▪️ Тут немає випадкових людей. Кожен з нас здатен на подвиг.
▪️ Кожен день - це виклик. Змагання життя зі смертю.
▪️ Але ми йдемо за перемогою і здобуваємо її.
▪️ З Днем воєнної розвідки!
Приєднуйся", - наголошують у ГУР.