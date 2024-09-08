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Вовчанськ майже повністю зруйновано, від ударів РФ вигорають цілі вулиці. ФОТОрепортаж

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Руїни Вовчанська

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького опублікувала фоторепортаж із Вовчанська Харківської області, який нині перебуває під ворожими атаками. На моторошних кадрах зафіксовано руїни міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Місто Вовчанськ розташоване приблизно за п'ять кілометрів від державного кордону з рф. До війни тут проживало понад 17 тисяч українців, зараз з місцевих тут лишилися поодинокі відчайдухи.

Місто майже повністю зруйноване, від ударів артилерії та FPV-дронів вигорають цілі вулиці, місто вкрите димом. В повітрі цілодобово стоїть гул дронів, в небі одночасно знаходяться десятки квадрокоптерів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти штурмують багатоповерхову забудову у Вовчанську, застосовують важку вогнеметну систему ТОС-1А, - ОТУ "Харків"

Руїни Вовчанська
Руїни Вовчанська
Руїни Вовчанська
Руїни Вовчанська

Раніше в ОТУ "Харків" заявляли, що у Вовчанську точаться запеклі бої у багатоповерхівках. Також зазначалося, що росіяни заводять у Вовчанськ підрозділ "Ахмат".

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Сергій Михайлович Співак
    Тварі.
  • Яр Холодний
    Повідомлю одну позитивну новину - "План Маршалла" вже починає діять! Не тільки підприємства ВПК ("Рейнметал" наприклад), розвертаються в Україні Ірландські підприємства викуповують у нас два цементні заводи А це - майбутня відбудова зруйнованого! "Лёд тронулся........."
  • НБ
    Вздовж кордону з *********** шириною 15 км. мають бути суцільні мінні поля. Така собі "зона" знищення всього що більше кішки...
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