Вовчанськ майже повністю зруйновано, від ударів РФ вигорають цілі вулиці. ФОТОрепортаж

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького опублікувала фоторепортаж із Вовчанська Харківської області, який нині перебуває під ворожими атаками. На моторошних кадрах зафіксовано руїни міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Місто Вовчанськ розташоване приблизно за п'ять кілометрів від державного кордону з рф. До війни тут проживало понад 17 тисяч українців, зараз з місцевих тут лишилися поодинокі відчайдухи.

Місто майже повністю зруйноване, від ударів артилерії та FPV-дронів вигорають цілі вулиці, місто вкрите димом. В повітрі цілодобово стоїть гул дронів, в небі одночасно знаходяться десятки квадрокоптерів", - йдеться у повідомленні.

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Раніше в ОТУ "Харків" заявляли, що у Вовчанську точаться запеклі бої у багатоповерхівках. Також зазначалося, що росіяни заводять у Вовчанськ підрозділ "Ахмат".