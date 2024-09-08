Окупанти за добу атакували Запорізьку область майже 230 разів

Упродовж доби окупанти 228 разів били по 8 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Війська РФ здійснили 3 авіаудари по Новоандріївці.

94 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів, Роботине та Левадне.

125 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Також надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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