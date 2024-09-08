Ворог застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А в районі агрегатного заводу у Вовчанську, у Тихому знищено вогневі позиції військ РФ, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції та здійснювати вогневий вплив по бойових позиціях ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточних втрат та підготовки до поновлення наступальних дій.

У Вовчанську противник проводить штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Протягом ночі провів евакуацію санітарних втрат та логістичне забезпечення передових підрозділів. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А в районі агрегатного заводу", - йдеться у повідомленні.

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У районі населеного пункту Тихе Сили оборони України знищили вогневі позиції противника.

За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 3 бойові зіткнення. Російські окупанти також завдали 5 авіаударів з використанням 9 КАБів. Здійснили 33 удари дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 392 рази.

Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становили 83 особи, з них безповоротні - 33, санітарні - 50.

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Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки.

Раніше в ОТУ "Харків" заявляли, що у Вовчанську точаться запеклі бої у багатоповерхівках. Також зазначалося, що росіяни заводять у Вовчанськ підрозділ "Ахмат".