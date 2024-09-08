На півдні за добу знищено 77 окупантів та 32 одиниці озброєння й військової техніки росіян
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Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 77 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 77 осіб.
Також росіяни втратили 32 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 8 артилерійських систем;
- 12 одиниць авто-бронетехніки;
- 5 розвідувальних БпЛА;
- 6 човнів;
- 1 мотоцикл.
Також українські захисники уразили 2 польові пункти боєпостачання, 10 бліндажів, 4 спостережні пункти, 1 вогневу позицію, 4 місця укриття особового складу ворога, 2 командно-спостережні пункти та 1 місце запуску БпЛА.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 625 260 російських загарбників.