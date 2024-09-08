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У Києві вибух на території АТП: двоє загиблих, зруйновано двоповерхову будівлю, під завалами можуть бути люди (оновлено). ФОТО

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Сьогодні, 8 вересня 2024 року, у Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ,  о 12.36 начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що на території АТП в Голосіївському районі стався вибух техногенного походження, внаслідок чого двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково зруйнована. 

"За уточненими даними на цю хвилину відомо достеменно про двох загиблих (раніше Попко повідомляв про 3 загиблих. - Ред). Під завалами можуть бути люди. До рятувально-пошуковоі операції залучено кінологічний розрахунок", - йдеться у повідомленні.

Всі оперативні служби працюють на місці.

"Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці", - зазначав своєю чергою мер Києва Віталій Кличко.

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Що передувало?

Як повідомив о 10.50 начальник КМВА Сергій Попко, попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці.

Об 11.10 Попко повідомив, що рятувальники деблокували ще одне тіло. На цю хвилину відомо про трьох загиблих(згодом з'ясувалося, що підтвердження щодо третьої жертви немає. - Ред.). Пошуково-рятувальна операція триває.

Також він опублікував фото, на яких зафіксовано масштаби руйнувань.

Вибух у Києві
Вибух у Києві
Вибух у Києві

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    АТП? Балони, балони, балони..зварювали автонепотріб.
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    якісь два дебіла, 155 мм, болгаркою пиляли?
  • Makc Polygraph
    Ти в Нідерландах жорстоко наказуєш ворога?
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