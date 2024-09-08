Новини

Міжнародне право дозволяє Україні бити по законних військових цілях РФ, - Сибіга

2 76944
Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни-союзники дозволити Україні завдавати ударів у відповідь західною зброєю по цілях на території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.

"Країна, яка захищається від агресії, відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може бути обмежена у своєму захисті. Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території Росії. Дозвольте Україні бити у відповідь (#LetUkraineStrikeBack) щоб урятувати життя", - написав він.

Також читайте: Заборона на удари по РФ західною зброєю є помилкою, нам треба цей далекобійний потенціал, - Зеленський

Нагадаємо, раніше повідомялося, що майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    То бийте!!! Потім мінует станцюєте!! Ви сотні життів врятуєте..
  • Сергей121
    Останнім часом був тільки один, міністр, хоч і "придворний", але ж в костюмі. А тепер ось ця сібіга - в північно-корейському(украіно-єврейському?) мілітарі стайлі!
    Ну, що ж - лизати дупу "яйцесяйному" треба одразу...."тщатєльнєє", ну, шоб не відриватись від "стаї", тоб-то від всього ОПГ йЕрмака.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Міжнародне право засунули в дупу кацапи за підтримки китайців ще у часи Афганістану. Иому кивати на міжнародне право як мінімум наївно.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини