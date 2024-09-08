Вночі "Шахеди" атакували Вилкове на Одещині: є влучання, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Сьогодні, 8 вересня 2024 року, вночі Одещина зазнала чергової атаки ворожих БпЛА, які було запущено з акваторії Чорного моря. Повітряна тривога тривала понад три години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

"На жаль, зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс. На щастя, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

"Українська протиповітряна оборона продовжує робити все можливе для захисту регіону від атак. Наголошуємо громадянам про важливість оперативного реагування на сигнал повітряної тривоги та бути уважними, дотримуючись необхідних заходів безпеки", - наголошують у Силах оборони Півдня.

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Як зазначалося, вночі група "Шахедів" порушила повітряний простір Румунії. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у суботу ввечері на території України зафіксовано рух російських ударних безпілотників.