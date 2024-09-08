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Зеленський призначив Верещук та Микиту заступниками керівника ОП, Камишіна - радником зі стратегічних питань, - укази

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Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Ірину Верещук заступницею керівника Офісу Президента України.

Відповідний указ №621/2024 сьогодні опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Указом №620/2024 Зеленський призначив ексочільника Закарпатської ОВА Віктора Микиту заступником керівника Офісу Президента України.

Указом №623/2024 Олександра Камишіна призначено радником президента України зі стратегічних питань, указом №622/2024 Дмитра Литвина призначено радником президента України з питань комунікацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На посаді заступника глави ОП займатимусь питаннями переселенців та гуманітарного права, - Верещук

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Папєрєднік
    Перестановка ліжок в палаті дурдому
  • Роман Агафонов
    Найогидніший в Світі виродок зібрав навколо себе найогидішу в Світі команду. Все повинно бути гармонічно.
  • Ник Литвиненко 3ceba483
    Верещук отримала "підвищення"...після Чонгару ..
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