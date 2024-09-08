Зеленський призначив Верещук та Микиту заступниками керівника ОП, Камишіна - радником зі стратегічних питань, - укази
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Президент України Володимир Зеленський призначив Ірину Верещук заступницею керівника Офісу Президента України.
Відповідний указ №621/2024 сьогодні опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Указом №620/2024 Зеленський призначив ексочільника Закарпатської ОВА Віктора Микиту заступником керівника Офісу Президента України.
Указом №623/2024 Олександра Камишіна призначено радником президента України зі стратегічних питань, указом №622/2024 Дмитра Литвина призначено радником президента України з питань комунікацій.