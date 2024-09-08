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Блінкен відвідає Британію, де обговорить, зокрема, ситуацію в Україні

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Блінкен Ентоні

Державний секретар США Ентоні Блінкен 9-10 вересня відвідає Велику Британію, де обговорить з високопосадовцями, серед іншого, ситуацію в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Секретар Блінкен поїде до Сполученого Королівства 9-10 вересня, де він відкриє Стратегічний діалог між США та Великою Британією і зустрінеться з високопосадовцями для обговорення низки важливих питань, зокрема Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід та Україну", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Ne On b16724a5
    "зокрема Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід та Україну", - йдеться в повідомленні.
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    Україну це так, щоб не забути і не образити. Щось підказує, що Україна для них це вже щось другорядне і не дуже важливе.
  • Степан Лукашёв
    По суті вже усе давно обговорено. На тлі катастрофічно швидкого втрачання укр. територій вже давно треба забезпечити ЗСУ відповідною ефективною зброєю, від котрої кацапня не зможе оговтатися. Не тре займатися замилюванням очей репліками на кшталт "не дамо Україні програти" або "допоможемо, скільки буде потрібно". Бла-бла-бла на кацапню не діє; діє високоточна зброя і діє доволі ефективно.
  • Алекс Скела
    Блінкен відвідає Британію, де обговорить, зокрема, ситуацію в Україні

    Ххууу...
    А я переживав, що не обговорить. А він узяв - та й обговорив!
    Аж від серця відлягло!
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