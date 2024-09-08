Блінкен відвідає Британію, де обговорить, зокрема, ситуацію в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен 9-10 вересня відвідає Велику Британію, де обговорить з високопосадовцями, серед іншого, ситуацію в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Секретар Блінкен поїде до Сполученого Королівства 9-10 вересня, де він відкриє Стратегічний діалог між США та Великою Британією і зустрінеться з високопосадовцями для обговорення низки важливих питань, зокрема Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід та Україну", - йдеться в повідомленні.

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