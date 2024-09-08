За тиждень Сили оборони ліквідували 8960 окупантів та знищили 1136 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА
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Упродовж тижня з 1 по 8 вересня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8960 осіб особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:
- 44 танки;
- 137 бойових броньованих машин;
- 168 артилерійських систем;
- 4 РСЗВ;
- 2 установки ППО;
- 337 одиниць автотехніки;
- 56 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники знищили 31 ракету та 357 БпЛА.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 625 260 російських загарбників.