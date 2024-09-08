За тиждень Сили оборони ліквідували 8960 окупантів та знищили 1136 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня з 1 по 8 вересня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8960 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:

44 танки;

137 бойових броньованих машин;

168 артилерійських систем;

4 РСЗВ;

2 установки ППО;

337 одиниць автотехніки;

56 одиниць спецтехніки.

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Окрім цього, українські захисники знищили 31 ракету та 357 БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 625 260 російських загарбників.

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