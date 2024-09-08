У лікарні помер чоловік, поранений під час учорашнього обстрілу Херсонщини

Унаслідок обстрілу окупантами 7 вересня села Понятівка в Херсонській області зазнав поранень чоловік, згодом він помер у лікарні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог забрав життя ще одного жителя Херсонщини. Вчора через російський обстріл Понятівки постраждав 63-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні, однак через важкі поранення потерпілий помер. Медики до останнього боролись за його життя. Щирі співчуття родині загиблого", - написав він.

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Нагадаємо, 7 вересня близько 11:00 збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл Понятівки. Один із снарядів влучив у приватний будинок. Під його завалами рятувальники виявили тіло 45-річного цивільного. Ще один місцевий житель, 63-річний чоловік, зазнав травм, його госпіталізували.