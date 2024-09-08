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Кількість жертв ракетного удару РФ по інституту зв’язку у Полтаві зросла до 58 (оновлено)

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Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Полтаві зросла до 55 осіб

Кількість жертв ракетного удару РФ по Полтаві зросла. У лікарні Полтави померли ще 3 людини, які постраждали внаслідок удару по інституту зв'язку 3 вересня 2024 року.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, у лікарнях померло ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня. Кількість загиблих збільшилась до 58", - зазначив він.

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Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Владтмир Пометун
    Якіі тварюки,щоб кацапи видохли,всі.
  • stathunt80 777
    Осталось владі ще оголосити про 92 тіла які лежать неопізнані в моргах ..Вдень вирішили по 3 констатувати ..За місяць якраз вирізняється цифра
  • iamalex
    ну шо за триндеж? звідки цифра в 92? Одна Бабка Сказала?
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