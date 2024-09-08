Кількість жертв ракетного удару РФ по інституту зв’язку у Полтаві зросла до 58 (оновлено)

Кількість жертв ракетного удару РФ по Полтаві зросла. У лікарні Полтави померли ще 3 людини, які постраждали внаслідок удару по інституту зв'язку 3 вересня 2024 року.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, у лікарнях померло ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня. Кількість загиблих збільшилась до 58", - зазначив він.

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Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.