Рашисти вдарили касетними боєприпасами по селищу Черкаське на Донеччині: щонайменше 3 людини загинули, 1 поранена
9841
Зранку 8 вересня 2024 року війська РФ ударили касетними боєприпасами по селищу Черкаське на Донеччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, щонайменше 3 людини загинули і 1 поранена внаслідок обстрілу Черкаського.
"Сьогодні зранку росіяни завдали удару по селищу касетним боєприпасом - вбили жінок 43, 45 і 53 років. Поранений чоловік доправлений до найближчої лікарні. Пошкоджені 9 будинків і автомобіль", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють всі відповідальні служби, триває обстеження.