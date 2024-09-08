Новини

У Румунії підтвердили заліт російського безпілотника на територію країни: У небо піднімали два винищувачі F-16

2 56438
шахед залетів у Румунію

У ніч на 8 вересня у повітряний простір Румунії залетів один з російських безпілотників, якими російські війська атакували територію України.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після оповіщення населення в повітах Тулча і Констанца про можливу повітряну загрозу ВПС Румунії підняли в небо два винищувачі F-16 "для моніторингу повітряної обстановки".

"Під час цих подій система радіолокаційного спостереження виявила і відстежила маршрут безпілотника, який увійшов у національний повітряний простір і покинув національну територію в напрямку України", – йдеться в повідомленні.

У Румунії припускають, що безпілотник міг упасти в безлюдній місцевості в районі села Періправа. Нині в цьому районі проводиться розвідка.

Також Міністерство національної оборони Румунії засудило ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти об’єктів української цивільної інфраструктури, які є невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено ракету Х-59 та 15 із 23 "Шахедів", - Повітряні сили

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час нічної атаки на південні регіони України було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Igor Grytselyak
    Піднімали аж два?))Щоб не було сумніву ,що безпілотники?)))ДОбре що не пошкодили безпілотники ненароком,а то ***** нападе на нату))
  • Дужан Міхал
    То вони бояться збивати кацапські пепелаци вже навіть над своєю територією? Сирливість НАТО не налазить на голову.
  • ALEX SUROVV b687956a
    Тоесть как и поляки поднимали самолеты но не знаете где упало?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини