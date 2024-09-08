У Румунії підтвердили заліт російського безпілотника на територію країни: У небо піднімали два винищувачі F-16

У ніч на 8 вересня у повітряний простір Румунії залетів один з російських безпілотників, якими російські війська атакували територію України.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після оповіщення населення в повітах Тулча і Констанца про можливу повітряну загрозу ВПС Румунії підняли в небо два винищувачі F-16 "для моніторингу повітряної обстановки".

"Під час цих подій система радіолокаційного спостереження виявила і відстежила маршрут безпілотника, який увійшов у національний повітряний простір і покинув національну територію в напрямку України", – йдеться в повідомленні.

У Румунії припускають, що безпілотник міг упасти в безлюдній місцевості в районі села Періправа. Нині в цьому районі проводиться розвідка.

Також Міністерство національної оборони Румунії засудило ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти об’єктів української цивільної інфраструктури, які є невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права.

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Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час нічної атаки на південні регіони України було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії.