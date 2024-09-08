У Румунії підтвердили заліт російського безпілотника на територію країни: У небо піднімали два винищувачі F-16
У ніч на 8 вересня у повітряний простір Румунії залетів один з російських безпілотників, якими російські війська атакували територію України.
Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, після оповіщення населення в повітах Тулча і Констанца про можливу повітряну загрозу ВПС Румунії підняли в небо два винищувачі F-16 "для моніторингу повітряної обстановки".
"Під час цих подій система радіолокаційного спостереження виявила і відстежила маршрут безпілотника, який увійшов у національний повітряний простір і покинув національну територію в напрямку України", – йдеться в повідомленні.
У Румунії припускають, що безпілотник міг упасти в безлюдній місцевості в районі села Періправа. Нині в цьому районі проводиться розвідка.
Також Міністерство національної оборони Румунії засудило ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти об’єктів української цивільної інфраструктури, які є невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час нічної атаки на південні регіони України було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії.