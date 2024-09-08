Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Сумщини. Двоє поранених, серед них 14-річний підліток (оновлено)

Вдень 8 вересня 2024 року ворог завдав авіаційного удару по населених пунктах Сумського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Попередньо, є поранені. На місці працюють всі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Згодом у прокуратурі Сумської області повідомили, що внаслідок атаки окупантів поранено 35-річного цивільного чоловіка та 14-річного підлітка.

За даними слідчих, у неділю, 8 вересня, близько 12:50 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру Сумської міської територіальної громади.

Внаслідок обстрілу пошкоджено магазин.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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