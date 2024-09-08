Орбан заявив, що його "миротворча місія" ще не завершена: Деякі "нові переконливі ініціативи" можна буде побачити вже у вересні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його "миротворча місія", над якою він працював все літо, ще не завершена, скоро з'являться "нові переконливі ініціативи".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав журналістам у суботу, 7 вересня.

Він нагадав, що після своїх вояжів до України та Росії направив лідерам ЄС свій "мирний план", який пізніше опублікував через витоки у ЗМІ.

"Я написав, що якщо б ми зробили певні речі на початку липня, то могли б запобігти ескалації цього конфлікту в наступні два-три місяці. Зараз, якщо порівняти ситуацію на початку липня з нинішньою, на початку вересня, то все набагато гірше, ніж було тоді", - вважає він.

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Крім того, Орбан зауважив, що його "миротворча місія", "до речі, не закінчена".

"Я працював над нею все літо, ми працюємо на міжнародному рівні. З'являться нові переконливі ініціативи, деякі з них можна буде побачити вже у вересні. Потрібно працювати над цим", – додав угорський прем’єр.

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Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіну

5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

8 липня у межах своєї "миротворчої місії" прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіну.