МЗС Румунії засудило порушення повітряного простору країни російським "Шахедом": Закликаємо РФ припинити безрозсудну ескалацію

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Про це МЗС Румунії написало у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Злочинні російські БпЛА порушили повітряний простір Румунії під час атаки на українську цивільну інфраструктуру. Ми рішуче засуджуємо ці порушення і закликаємо Росію припинити безрозсудну ескалацію", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час нічної атаки на південні регіони України було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.