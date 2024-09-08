Розбив вхідні двері й поранився уламками скла: На Тернопільщині п’яний чоловік намагався проникнути в приміщення ТЦК

У Тернопільській області чоловік у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи на території ТЦК, спричинив конфліктну ситуацію та намагався проникнути в середину адміністративного приміщення.

Про це повідомили в Тернопільському обласному ТЦК СП, передає Цензор.НЕТ.

"До уваги громадськості та представників ЗМІ! Для уникнення соціальних загострень, поширення неправдивої та дескридитуючої інформації, інформуємо про наступне: 07 вересня 2024 року біля 20 години громадянин Х (користується відстрочкою від мобілізації) перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили України у свій особистий агресивний спосіб, всупереч встановленому Законом порядку", - йдеться в повідомленні.

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Як розповіли в ТЦК, чоловік перебував на території Центру комплектування, спричинив конфліктну ситуацію й намагався проникнути в середину адміністративного приміщення. Він розбив склопакет вхідних дверей приміщення, як наслідок зазнав колото-різаних ран на руці від розбитого скла. Йому була надана первинна медична допомога, викликано лікарів та співробітників поліції.

Зазначається, що працівники поліції за цим фактом проводять перевірку, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів реагування щодо порушника.

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