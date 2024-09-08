Шість людей постраждали внаслідок скидання росіянами вибухівки на маршрутку в Херсоні
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Дніпровському районі Херсона шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, постраждали чоловіки 57, 58 та 60 років, а також жінки 43, 45 та 60 років.
Четверо людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона в кабіну маршрутки. Двоє людей в момент удару перебували на вулиці.
Усі потерпілі перебувають під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.