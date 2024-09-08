Новини

Окупанти за добу атакували енергооб’єкти у шести областях, - Міненерго

2 53117
Атаки РФ на енергообʼєкти

За минулу добу російська армія завдала ударів по енергетичних обʼєктах у шести областях України.

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях.

У Харківській та Сумській областях через бойові дії знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Донецькій області внаслідок артобстрілу території енергетичного об'єкта пошкоджено будівлю. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готує нові удари по українській енергетиці, маємо розвіддані, - Шмигаль

У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Живлення частково відновлено.

Також у Міненерго повідомили, що у Київській області під час робіт на енергетичному об'єкті виявлено небезпечний предмет. Його було знешкоджено.

Читайте: Окупанти атакували енергооб’єкти у 4 областях, - Міненерго

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Sergey Rafalovych
    мене бісить чому ми не атакуємо енергетику кацапії планомірно розподільчі станції трансформатори лінії леп ось курьська АЕС трансформаторні поля гадить але зелений мерзотник з пердаком не дають
  • Олена Сидоренко 67402dad
    Це всі знають! Краще напишіть, що зроблено, щоб ця енергетична інфрастуктура вже не атакувалась окупантами?! Невже це вперше!? Набридло це щиняче скиглення! Не козаки, а якісь дітлахи з ясельної групи. Тьху....
  • Kan Kan 21c2f560
    Варіант побудови засобів ураження пускових ворога, ураження заводів виробництва, транспортних засобів теж зеленими не розгрядається? Тому що якби на це витратили гроші, то не могли будувати дороги? Сталося так, що немає ні засобів ураження ворога, ні доріг, а ні грошей.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини