Окупанти за добу атакували енергооб’єкти у шести областях, - Міненерго
За минулу добу російська армія завдала ударів по енергетичних обʼєктах у шести областях України.
Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях.
У Харківській та Сумській областях через бойові дії знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.
У Донецькій області внаслідок артобстрілу території енергетичного об'єкта пошкоджено будівлю. Постраждалих немає.
У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Живлення частково відновлено.
Також у Міненерго повідомили, що у Київській області під час робіт на енергетичному об'єкті виявлено небезпечний предмет. Його було знешкоджено.