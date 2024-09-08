Новини

У Латвії розбився російський безпілотник. Він залетів з Білорусі, - Міноборони країни

6 89230
У Латвії розбився російський безпілотник. Він залетів з Білорусі, - Міноборони країни

У суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Про це у соцмережі Х повідомило Міністерство оборони Латвії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент зафіксували в Резекненському краї на сході Латвії. За попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Латвійські Сили оборони повідомили про цей інцидент високопосадовців, правоохоронців і командування НАТО.

Наразі триває розслідування. 

Це перший з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну випадок, коли російський військовий БпЛА порушує повітряний простір Латвії.

Читайте також: Щонайменше 8 дронів зайшли вночі в Білорусь, один "шахед" перебував за 70 км від кордону з Литвою, - Беларускі Гаюн. КАРТА

Латвійський президент Едгар Рінкевичс відреагував на інцидент, заявивши, що триває розслідування.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає, і ми повинні вирішувати їх спільно",- йдеться у дописі президента Латвії у соцмережі Х.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 7 вересня на територію Білорусі залетіли щонайменше 7 дронів-камікадзе типу "шахед" і, імовірно, уперше зайшов також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam.

Читайте також: У Румунії підтвердили заліт російського безпілотника на територію країни: У небо піднімали два винищувачі F-16

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Алекс Скела
    НАТО звично стає колупати піч.
  • Светлана Круп
    ***** щупає НАТО за вим'я. Реакції немає, отже пердольоти тепер залітатимуть частіше, а потім почнуть "випадково падати" на стратегічні цілі.
  • Frol Fedoroff
    Старик Байден скаже "нічого не було". НАТА буде чекати на підсумки розслідування років 5. А ЄС викаже стурбованність (велику, значну, крайню)
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини