Росіяни вдарили по Дергачах на Харківщині. Одна людина загинула, ще 13 постраждали. ФОТОрепортаж

У неділю, 8 вересня, російські загарбники обстріляли місто Дергачі, що у Харківській області. Є загибла та постраждалі.

Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили по Дергачах, попередньо - один постраждалий", - повідомив Синєгубов.

Згодом очільник ОВА повідомив про чотирьох постраждалих внаслідок обстрілу загарбників.

Також він розповів, що через обстріл загорілися приватні будинки.

"Внаслідок удару по Дергачах горять приватні будинки. За попередніми даними, четверо людей постраждали", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару військ РФ по Дергачах загинула 76-річна жінка. Ще щонайменше 10 людей дістали поранення.

"76-річна жінка загинула внаслідок удару по Дергачах. Щонайменше 10 людей дістали поранення. Ворог влучив у приватний сектор", - написав посадовець.

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок обстрілу армією РФ міста Дергачі зросла до 13 осіб.

"Окупанти вдарили реактивними системами залпового вогню", - розповів посадовець.

Також пошкоджено щонайменше вісім будинків.

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