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Збірна України посіла 7 місце у медальному заліку Паралімпіади-2024, здобувши 82 нагороди

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Український плавець Андрій Трусов здобув 5 медалей на Паралімпіаді-2024

Збірна України завершила виступи на Паралімпіаді-2024 на 7 місці в медальному заліку, здобувши 82 нагороди.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За кількістю нагород українці посіли 5 місце.

Наші спортсмени вибороли:

  • 22 золоті;
  • 28 срібних;
  • 32 бронзові медалі.

40 з них, здобули українські плавці. Найбільше індивідуальних нагород (5) у плавця Андрія Трусова 

Перше місце у медальному заліку посіла збірна Китаю (220 медалей), друге у Великої Британії (124 медалі), третє в США (105 медалей).

Читайте: 9 медалей, серед яких 2 золоті, здобули українські паралімпійці за минулий день

Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Лазоренко Лариса
    Наші параолімпійці реально надихають своєю силою витримки, прагненням перемоги і безмежним оптимізмом!
    Дивитись на їх змагання справжне задоволення - вакцина життєлюбства і сили волі!
    Я в захваті від цих Людей!
    Дякую кожному хто боровся і бореться за життя на всіх фронтах! Ваш приклад надихає цінувати життя!
    Дякую ЗСУ і всім хто забезпечує Україну і її громадян правом бути вільними!
  • Анатолий Воробей b9b3d431
    Молодці, ви найкращі.
  • Любо Неожиданнов
    Молодці!!!
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