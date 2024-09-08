Збірна України посіла 7 місце у медальному заліку Паралімпіади-2024, здобувши 82 нагороди

Збірна України завершила виступи на Паралімпіаді-2024 на 7 місці в медальному заліку, здобувши 82 нагороди.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За кількістю нагород українці посіли 5 місце.

Наші спортсмени вибороли:

22 золоті;

28 срібних;

32 бронзові медалі.

40 з них, здобули українські плавці. Найбільше індивідуальних нагород (5) у плавця Андрія Трусова

Перше місце у медальному заліку посіла збірна Китаю (220 медалей), друге у Великої Британії (124 медалі), третє в США (105 медалей).

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