Сибіга після падіння російських дронів у Румунії та Латвії закликав союзників збивати цілі над Україною: Дійте зараз

Очільник МЗС України Андрій Сибіга, коментуючи порушення російськими дронами повітряних просторів Румунії та Латвії, заявив, що союзники мають відповісти посиленою підтримкою України. Дипломат перелічив кроки, на які Україна чекає від партнерів.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами глави МЗС, порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії є нагадуванням, що агресивні дії РФ виходять за межі України.

Він заявив, що "колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі".

"Для цього Україна потребує конкретних дій союзників. Сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною. Сильніша і швидша військова допомога українським воїнам. Зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

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Російські безпілотники в Румунії та Латвії

Нагадаємо, що у ніч на 8 вересня у повітряний простір Румунії залетів один з російських безпілотників, якими російські війська атакували територію України. Це не вперше, коли дрони РФ залітають у повітряний простір Румунії.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

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