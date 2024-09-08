Повітряні ЛЕП можуть перенести під землю для захисту від російських обстрілів, - Міненерго
Повітряні лінії електропередач в Україні можуть перенести під землю, щоб убезпечити їх від російських обстрілів. Це один із варіантів, який наразі розглядається.
Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перенесення ліній під землю – потенційно один з варіантів. На сьогодні розроблена значна кількість технічних рішень та проєктів фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури з метою їх убезпечення", - розповів замміністра.
Він додав, що енергетики у максимально швидкі терміни намагаються облаштувати перший та другий рівні фізичного захисту енергооб’єктів.
"Попри постійні атаки ворога на об'єкти цивільної енергетичної інфрастуктури, енергетики постійно відновлюють уражені об'єкти, створюють додаткові системи захисту цих об'єктів", - сказав Колісник.
Посадовець додав, що для забезпечення фізичного захисту та відновлення пошкоджених об'єктів необхідне фінансування як з державного бюджету, так і за рахунок міжнародної допомоги.