Повітряні ЛЕП можуть перенести під землю для захисту від російських обстрілів, - Міненерго

Повітряні лінії електропередач в Україні можуть перенести під землю, щоб убезпечити їх від російських обстрілів. Це один із варіантів, який наразі розглядається.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перенесення ліній під землю – потенційно один з варіантів. На сьогодні розроблена значна кількість технічних рішень та проєктів фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури з метою їх убезпечення", - розповів замміністра.

Він додав, що енергетики у максимально швидкі терміни намагаються облаштувати перший та другий рівні фізичного захисту енергооб’єктів.

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"Попри постійні атаки ворога на об'єкти цивільної енергетичної інфрастуктури, енергетики постійно відновлюють уражені об'єкти, створюють додаткові системи захисту цих об'єктів", - сказав Колісник.

Посадовець додав, що для забезпечення фізичного захисту та відновлення пошкоджених об'єктів необхідне фінансування як з державного бюджету, так і за рахунок міжнародної допомоги.

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