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Повітряні ЛЕП можуть перенести під землю для захисту від російських обстрілів, - Міненерго

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Повітряні ЛЕП можуть перенести під землю для захисту від російських обстрілів, - Міненерго

Повітряні лінії електропередач в Україні можуть перенести під землю, щоб убезпечити їх від російських обстрілів. Це один із варіантів, який наразі розглядається.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, повідомляє Цензор.НЕТ

"Перенесення ліній під землю – потенційно один з варіантів. На сьогодні розроблена значна кількість технічних рішень та проєктів фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури з метою їх убезпечення", - розповів замміністра.

Він додав, що енергетики у максимально швидкі терміни намагаються облаштувати перший та другий рівні фізичного захисту енергооб’єктів.

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"Попри постійні атаки ворога на об'єкти цивільної енергетичної інфрастуктури, енергетики постійно відновлюють уражені об'єкти, створюють додаткові системи захисту цих об'єктів", - сказав Колісник.

Посадовець додав, що для забезпечення фізичного захисту та відновлення пошкоджених об'єктів необхідне фінансування як з державного бюджету, так і за рахунок міжнародної допомоги. 

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Топ коментарі

  • Banda 77
    Нормально - після таких заяв, цю потвору треба в дурку або в тюрягу відправити... Знайдіть фото лінії 750 кВ і просто уявіть - як її під землю запхати?!! Це не реально... Міненерго вас лайном годує..... Максимальна напруга кабелів з шитого поліетілену в Україні -110 кВ. Тобто тисячі кілоетрів ПЛ-750-330-220-110 кВ треба за космічні гроші запхати під землю... Це ж брєд.. Це ж бюджет США річний потрібен...
  • Banda 77
    Це такий брєд скажений, що ви навіть не уявляэте!!! **** цих підарів з Мінтопу треба гнати в шию і відразу в тюрягу.. бо крадуть та ні *** не роблять. Галущенко та його зами повинні сидіти.... **** хоч один притомний мені хай розповість - як **** лінію 750000 вольт , 500000 вольт, 330000 вольт запхати під землю?!!!!! Ця заява - це просто *******..... Це як Рогозін, який вже 10 років як базу на Луні побудував.
  • Dr Dre 94ab538c
    не можу визначитись - в міністри призначають тільки наркоманів чи тільки олігофренів?
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