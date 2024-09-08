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Зеленський обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

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Володимир Зеленський (фото ілюстративне)

Володимир Зеленський розкрив "певні деталі" плану перемоги для України делегації конгресу США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.

"Незмінно працюємо з представниками обох партій у Сполучених Штатах Америки – на полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили, зокрема, про план перемоги для України – про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки Президенту Сполучених Штатів Байдену й обом кандидатам у Президенти – Трампу та Гарріс", - зазначив глава держави.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Огусто
  • Герхард
    із посиланням на https://www.youtube.com/watch?v=9i00wdSMULo звернення президента

    Це не джерело інформації.
    Це генератор локшини та білого шуму.
  • Erlich Bachman
    Человек-оркестр
    Людина-генератор плану, ой, нє, дегенератор под планом, прєдводитєль ідєй, работатєль со смислами, нє, щось не так... може просто дегенерат?
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