Зеленський обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Володимир Зеленський розкрив "певні деталі" плану перемоги для України делегації конгресу США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.

"Незмінно працюємо з представниками обох партій у Сполучених Штатах Америки – на полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили, зокрема, про план перемоги для України – про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки Президенту Сполучених Штатів Байдену й обом кандидатам у Президенти – Трампу та Гарріс", - зазначив глава держави.

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