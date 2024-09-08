Спортсменку зі США Мастерс попросили сховати синьо-жовту наклейку на шоломі під час виступу на Паралімпіаді -2024

Організатори Паралімпіади-2024 не дозволили американській велоспортсменка українського походження Оксані Мастерс виступати на змаганнях із синьо-жовтою наклейкою у формі серця на шоломі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами, спортсменки це сталося перед самим стартом. Вона додала, що на зображені була лише форма серця, однак організатори вказали "прикрити українську наліпку із серцем".

"На цьому зображенні не було нічого, лише серце. Це було складно для мене, тому що я людина, яка народилася в Україні і є американською спортсменкою. Я відчуваю, що представляю ті місця, звідки я родом", — підкреслила Мастерс.

Вона додала, що не впала духом через зауваження, а навпаки це надало їй енергії та мотивувало ще більше.

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