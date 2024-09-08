Російським дроном, який упав у Латвії, міг бути «шахед», - Беларускі Гаюн

Дроном, який впав на території Латвії 7 вересня, ймовірно, був російський ударний БпЛА Shahed.

Про це пише моніторинговий паблік "Беларускі Гаюн", повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністерство оборони Латвії повідомляло, що безпілотник прилетів із території Білорусі й упав в районі Резекне.

Беларускі Гаюн зазначає, що 7 вересня, близько 06:30 ранку, в Білорусі було зафіксовано дрон-камікадзе, який летів у районі міста Новогрудок. Після цього БпЛА зник з радарів, але, за попередніми даними, він рухався на північ.

"Зазначимо, що відстань від Новогрудок до Резекне приблизно 335 км, за середньої швидкості у 200 км/год він міг досягнути Резекне вже приблизно о 8.30 ранку", - пише Telegram-канал.

Моніторингова група не виключає, що в Латвії розбився саме той Shahed, який пролітав зранку біля Новогрудок.

Крім цього, там зазначають, що близько 09:50 поблизу Резекне, вертоліт повітряних сил Латвії здійснював патрулювання на кордоні з Білоруссю.

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"Окрім того, нагадаємо, що в ніч з 6-го на 7 вересня авіацію військово-повітряних сил Білорусі помітили і в районі Вілейки на півночі країни, що може говорити про те, що до півночі Білорусі вчора міг дістатися не один, а два Shahed"", - пише паблік.

Нагадаємо, що Міноборони Латвії повідомило, що у суботу, 7 вересня, на сході країни розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

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