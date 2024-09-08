220 поранених залишаються в лікарнях після російського удару по Полтаві, - Зеленський

Після російського удару по Полтаві 3 вересня в лікаранях залишаються 220 поранених.

Про це розповів Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Початок цього вересня, на жаль, був позначений жорстокими російськими ударами. Лише після удару по полтавському Інституту зв’язку досі на лікуванні в стаціонарі 220 поранених. Серед них є й важкі, дуже важкі поранені", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки. Внаслідок удару загинули 58 людей.

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