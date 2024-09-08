Сибіга розповів про перші кадрові рішення на посту глави МЗС: Посли не можуть бути відірваними від реалій війни

У неділю, 8 вересня, новопризначений очільник МЗС України Андрій Сибіга провів нараду з українськими послами та генконсулами, на якій повідомив про кадрові рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву міністра у соціальній мережі Facebook.

"Наголосив на пріоритетах української дипломатії, і безумовний пріоритет - це зброя та інші потреби ЗСУ. Українська дипломатія має працювати на Сили Оборони щоденно", - заявив глава МЗС.

Крім цього, на нараді Сибіга "озвучив дуже чіткі критерії ефективності роботи посла України".

"Це конкретний результат, сміливість та проактивність. Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни", - заявив Сибіга.

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З огляду на це, за словами міністра, він вирішив припинити довготермінове відрядження тимчасово повіреного в Грузії Михайла Харишина.

Сибіга зазначив, що повіреного відкликають через "повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює".

Крім цього, міністр анонсував нову структуру Міністерства, також будуть переглянуті штатні розклади посольств.

"Ми потребуємо приходу молоді до нас. Всі умови для цього будуть створені - запланував зустріч із керівниками провідних галузевих університетів", - сказав очільник відомства.

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Також Сибіга повідомив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірини Боровець.

"Переконаний, що українській дипломатії під силу те, що зазвичай називають неможливим. Ми це доводили вже не раз. І зараз як ніколи маємо зробити все від нас залежне, щоб Україна змогла перемогти, відновити безпеку та вибороти справедливий, всеохоплюючий і сталий мир", - йдеться у заяві глави МЗС.

Нагадаємо, що 5 вересня ВР призначила Андрія Сибігу головою МЗС України. Він замінив на цій посаді Дмитра Кулебу.

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