Рейтинги Трампа та Гарріс майже зрівнялись на останньому етапі президентських перегонів, - опитування

Експрезидент США Дональд Трамп і віцепрезидентка Камала Гарріс мають майже однакові рейтинги.

Про це свідчить опитування, проведене The New York Times (NYT) і Siena College, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, Трамп випереджає Гарріс лише на один відсотковий пункт (48% проти 47%). Ця різниця знаходиться в межах похибки у три процентні пункти.

Зазначається, що рейтинг Трампа практично не змінився порівняно з опитуванням, проведеним наприкінці липня, одразу після того, як президент Джо Байден США вибув із виборчих перегонів. Опитування свідчить, що підтримка Трампа залишається стабільною.

Також опитування показало, що виборці мають потребу дізнатися більше про кандидатку від демократів Гарріс. 28% потенційних виборців заявили, що їм потрібно більше інформації про Гарріс, в той час, коли лише 9% сказали те саме про Трампа.

NYT нагадує, що до президентських виборів у США залишилося трохи більше восьми тижнів.

Враховуючи вищезгадані результати опитування, вибори, які відбудуться 5 листопада, залишаються вкрай непередбачуваними.

Зазначимо, що 10 вересня на каналі ABC відбудуться дебати кандидатки на пост президента від Демократичної партії Камали Гарріс та кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Президентські вибори у США

Нагадаємо, що 21 липня президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

У серпні представники Демократичної партії США обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. Цим кандидатом стала чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.

У липні республіканці затвердили офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі 45-го президента США Дональда Трампа.

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