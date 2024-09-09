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За минулу добу в Києві палало 13 пожеж – це катастрофа для природи, – ДСНС

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В Києві сталось 13 пожеж за минулу добу (фото ілюстративне)

В суботу в Києві палало 13 пожеж на площі понад 17 тисяч квадратних метрів.

Про це пише Головне управління ДСНС України у м. Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість пожеж в екосистемах збільшується. За минулу добу в Києві сталось 13 пожеж на площі 17 200 кв. м. Це катастрофа для нашої природи!" - розповідають рятувальники.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок масштабної пожежі у селі Студенок Харківської області згоріли або були пошкоджені вогнем 308 будинків.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Герхард
    Срані піроманти традиційно почали осінь.
  • Герхард
    Кожен рвк довбойоби палять бур'яни та листя. Кожен рік пожежі.

    Піромантами їх називав один мій знайомий з Бородянки.
  • Tierre
    У нас з одної сторони будинку - приватний сектор. Кожного року навесні і з серпня восені довбойоби починають спалювати листя. Ранійше викликали поліцію, зараз довойбоби палять листя, коли стемніє, щоб не було чути звідки дим.
    Якого біса то листя палити і чому його не може просто закопати, якщо заважає, або просто пригорнути до дерева, щоб воно краще перезимувало і до весни листя зопріло - не зрозуміло.
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