За минулу добу в Києві палало 13 пожеж – це катастрофа для природи, – ДСНС
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В суботу в Києві палало 13 пожеж на площі понад 17 тисяч квадратних метрів.
Про це пише Головне управління ДСНС України у м. Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість пожеж в екосистемах збільшується. За минулу добу в Києві сталось 13 пожеж на площі 17 200 кв. м. Це катастрофа для нашої природи!" - розповідають рятувальники.
Нагадаємо, нещодавно внаслідок масштабної пожежі у селі Студенок Харківської області згоріли або були пошкоджені вогнем 308 будинків.