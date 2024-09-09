В ДТП загинув радник міністра СтратегПрому Ярослав Олійник

Один з перших членів оновленої команди міністерства стратегічних галузей та промисловості Ярослав Олійник (Локі) загинув у ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив ексочільник міністерства Олександр Камишін.

"Загинув Ярослав Олійник.Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди МінСтратегПрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. До сих пір не віриться", - написав Камишін.

Він також додав, що прощання з загиблим відбудеться у вівторок о 12.00 в Михайлівському соборі.

Заступниця міністра Ганна Гвоздяр уточнила, що Олійник "вночі загинув разом з дружиною Ніною в ДТП".

"Ярослав був щирою та веселою людиною, що присвятила все своє - на жаль, дуже недовге - життя боротьбі з ворогом. Це велика втрата для всіх нас. Для мене Локі став першим колегою в Міністерстві, він багато чому навчив мене, а я - його.

Щирі співчуття рідним і близьким", - написала Гвоздяр.

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