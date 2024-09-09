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Ворог спрямував ударні БпЛА на Київ кількома хвилями. ППО знищила усі дрони на підступах до столиці

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Сили ППО 9 вересня знищили усі шахеди, які прямували до Київа

У ніч на 9 вересня ворог п'яте з початку вересня атакував Київ ударними дронами. тривога у столиці тривала понад годину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко

"Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили) на підступах до столиці.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва

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