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Курська операція позбавила армію РФ можливості маневрувати своїми частинами, - Сирський

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Сирський про Курську операцію та Покровський напрямок

Наступ ЗСУ у Курській області сповільнив наступ армії РФ на Покровському напрямку. Робиться все можливе, щоб місто Покровськ не було втрачено. Зараз там зміцнюють оборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю  CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Звичайно, супротивник зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини. Але ми позбавили його можливості маневрувати своїми частинами та перекидати свої частини посилення з інших напрямків", - сказав Сирський.

Він зазначав, попри те що Росія не перекинула з Покровського району багато військ, за винятком однієї бригади морської піхоти, проте ворог більше не може маневрувати резервами, як раніше. Завдяки цьому на інших напрямках відчувається ослаблення ворожого тиску. За словами Сирського, кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність наступальних дій знизилися.

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"Покровський напрямок, по суті, залишається для нас найпроблемнішим. На інших напрямках ситуація стала більш стабільною. Тому я вважаю, що цю стратегію було обрано правильно, і вона принесе нам бажаний результат", - резюмував він.

Нагадаємо, командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник днями заявив, що на Покровському напрямку немає стабілізації, російські загарбники продовжують просуватися.

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Calvados
    Що не день, то нові досягнення від Сирського. У вересні 2023-го теж всі свистіли, що ще тиждень і миєм ноги в Азовському морі.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Як тільки Зеленський змінив Залужного на Сирського , ми маємо великі досягнення.
  • Александр Мовчан 521c9775
    "Звичайно, супротивник зосередив на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини...".
    Ага , а я , Сирський, по наказу Військового Вождя та Єрмака перекинув "найбільш підготовлені свої частини" в Курську область , щоб допомогти Орді швидше просуватись до Покровська ... за що й отримав чергове звання "генерал армії"!

    Ну а Путло отримало отримало гарний привід для мобілізації орків під верещання "вставай страна Агромная , на нас напали! ", але то таке ...
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