Росіяни минулої доби обстріляли 12 населених пунктів на Запоріжжі, поцілили по Очакову та Куцурубській громаді Миколаївщини

Протягом минулої доби, 8 вересня, росіяни 183 рази били по 12 населених пунктах Запорізької області. Двічі атакував дронами Куцурубську громаду Миколаївської області. Зі ствольної артилерії обстріляли Очаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

8 вересня окупанти завдали авіаударів по Лобковому та Левадному, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

85 БпЛА різної модифікації атакували Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. З РСЗВ ворог обстріляв Таврійське.

95 артобстрілів завдано по території Магдалинівки, Приморського, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки.

"Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

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За інформацією начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, 8 вересня, о 08:05 та 16:22 ворог спрямував дрони типу FPV по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Постраждалих немає.

"О 16:50 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії та о 19:45 – артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок одного із обстрілів загинула 70-річна жінка. Пошкоджено житловий будинок.