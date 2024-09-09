Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 626 410 осіб (+1150 за добу), 8639 танків, 17 830 артсистем, 16 906 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 626 410 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 626410 (+1150) осіб,
танків ‒ 8639 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 16906 (+9) од,
артилерійських систем – 17830 (+26) од,
РСЗВ – 1180 (+0) од,
засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
літаків – 368 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14897 (+33),
крилаті ракети ‒ 2588 (+0),
кораблі ‒ 28 (+0) од.,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 24262 (+44) од,
спеціальна техніка ‒ 3049 (+2)