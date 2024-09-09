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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 626 410 осіб (+1150 за добу), 8639 танків, 17 830 артсистем, 16 906 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 626 410 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 626410 (+1150) осіб,

танків  ‒ 8639 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16906 (+9) од,

артилерійських систем  – 17830 (+26) од,

РСЗВ  – 1180 (+0) од,

засоби ППО ‒ 942 (+0) од,

літаків  – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 14897 (+33),

крилаті ракети ‒ 2588 (+0),

кораблі ‒ 28 (+0) од.,

підводні човни  - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24262 (+44) од,

спеціальна техніка  ‒ 3049 (+2)

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Знищення армії РФ за 8 вересня

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3855 день москальсько-української війни.
    85 одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
    Сукупна арта перевалита за 19 000!
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 626 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Urs
    можно листа написати в МО рф, щоб не затягували з ремонтом техніки та відновленням із зберігання, і вимагати ближче її підтягували до ЛБЗ.
  • Urs
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