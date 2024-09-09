Зеленський попросив Мелоні бути посередником зі США у питанні Patriot, - Messaggero
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Президент Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні бути посередником у переговорах зі США про передачу Україні систем ППО Patriot.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило італійське видання Messaggero.
Крім того, під час зустрічі в Італії Зеленський та Мелоні обговорили передачу Україні другого комплексу ППО Samp-T, яку було схвалено в червні, однак поставку довелося затримати через технічні труднощі.
За даними видання, відправлення Samp-T можна очікувати до кінця вересня, у чому Мелоні запевнила Зеленського.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на полях форуму "Амброзетті" провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.