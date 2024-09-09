Окупанти минулої доби обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини, 11 людей поранено

Протягом 8 вересня ворог обстріляв Антонівку, Берислав, Велетенське, Гаврилівку, Гончарне, Комишани, Микільське, Милове, Приозерне, Понятівку, Новокаїри, Новоберислав, Шевченківку, Качкарівку, Станіслав, Садове, Одрадокам'янку, Токарівку, Зміївку та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти пошкодили магазин, газопровід та приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 11 людей дістали поранення.

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