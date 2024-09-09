Україні вдалося зменшити різницю у кількості боєприпасів, які використовують ЗСУ та російська армія на фронті, - Сирський

Російські загарбники досі мають перевагу у снарядах, проте наразі пропорції складають один до двох чи один до двох із половиною. Рік тому ця цифра була один до шести, а подекуди один до десяти. Різницю в боєприпасах компенсують безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Ми постійно працюємо над вдосконаленням дронів, підвищуємо їхню ефективність, систему управління, а також способи і методи застосування. Намагаємося максимально збільшити нашу технічну перевагу над ворогом, щоб нівелювати їхню перевагу в чисельності особового складу та зброї", – зазначив Сирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Курська операція позбавила армію РФ можливості маневрувати своїми частинами, - Сирський

Головнокомандувач додав, що наразі найкращі українські підрозділи безпілотних систем зосереджені на Покровському напрямку, де росіяни зосередили свій основний наступ у Донецькій області.