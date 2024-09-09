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Україні вдалося зменшити різницю у кількості боєприпасів, які використовують ЗСУ та російська армія на фронті, - Сирський

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Різницю в боєприпасах допомагають компенсувати безпілотники

Російські загарбники досі мають перевагу у снарядах, проте наразі пропорції складають один до двох чи один до двох із половиною. Рік тому ця цифра була один до шести, а подекуди один до десяти. Різницю в боєприпасах компенсують безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Ми постійно працюємо над вдосконаленням дронів, підвищуємо їхню ефективність, систему управління, а також способи і методи застосування. Намагаємося максимально збільшити нашу технічну перевагу над ворогом, щоб нівелювати їхню перевагу в чисельності особового складу та зброї", – зазначив Сирський.

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Головнокомандувач додав, що наразі найкращі українські підрозділи безпілотних систем зосереджені на Покровському напрямку, де росіяни зосередили свій основний наступ у Донецькій області.

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    @ "Зведення на ранок 9 вересня:

    Торецьк. Уздовж вулиць Космічна та Лісова тривають стрілецькі бої з перемінним успіхом.

    Покровський напрямок.
    У Гродівці противник закріпився вздовж вулиці Шкільна на ділянці шириною до 1.15 км. Бої продовжуються вздовж вулиці Козацька.
    В районі міст Українськ та Гірник тривають важкі бойові зіткнення. Російські війська задіяли на цій ділянці додаткові сили.

    Вугледарський напрямок.
    Надійшла інформація про захоплення противником селища Водяне, території заводу «БудДеталь» та південніше розташованих дач. Противник зайняв ділянку завширшки до 3.5 км на глибину до 1.12 км.
    Тривають бої за шахту «Південнодонбаська №1».

    ЧасовЯрський напрямок.
     Тривають бойові зіткнення під Григорівкою, у західній частині Калинівки, вздовж вулиці Маріупольська у Чосовому Яру та в районі Кліщіївки.

    Курська область.
    У Кореньовському районі російські дроноводи атакували забудову в західній частині Краснооктябрского вздовж вулиці Мантулєвка, засвідчивши цим самим втрату контролю над даним населеним пунктом.
    📍51.345182, 34.800385
    В Суджанському районі тривають бойові зіткнення в районі Камишовки, Руского Порєчного, Черкаського Порєчного, Мартиновки та Уланок.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Може чеснвше буде сказати не Україні, а партнерам України? 🤔
  • Vitaliy Korkh 7f6cf27d
    А мільон дронів від верховного головнокомандувача Зеленського вже прилетів? Чи то він давав наказ суспільству і волонтерам , щоб забезпечили? А може то така ж сама історія як і з мільярдом дерев , тобто гра на перспективу? Або треба з початку побудувати підземні заводи, як він недавно заявив, а потім все інше? Щось я заплутався у стратегічних планах Володимира Олександровича.
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