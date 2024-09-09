Знищено 2 ракети Х-59/69 та 6 із 8 "Шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 9 вересня 2024 року війська РФ атакували територію України трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Що вдалося знищити нашій ППО?
Як зазначається, у результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу "Shahed". Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.
Де працювали сили ППО?
За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Як повідомлялося, пізно ввечері 8 вересня війська РФ запустили ударні безпілотники з північного напрямку.