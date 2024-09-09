У Десні біля центрального пляжу Чернігова місцями фіксується масовий замор риби, - Ломако

Станом на 7 ранку 9 вересня на Золотому березі (центральний пляж м. Чернігова) у річці Десна спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору.

Про це інформує у телеграм-каналі в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцями фіксується масовий замор риби.

"Зараз відбувається засідання оперативного штабу. Рибу будуть збирати та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце. Працюють міські служби, екологи та ДСНС", - зазначає Ломако.

Він також нагадує, що відівідуванння пляжу заборонили. Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП "Чернігівводоканал" в районі переправи.

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"Важливо ще раз зазначити, що Чернігів не споживає воду з річок, місто використовує воду зі свердловин. Тому, загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає", - наголошує чиновник.