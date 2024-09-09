Російські дрони падають на територію НАТО через нашу бездіяльність, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

До падіння дронів на територію НАТО призвела бездіяльність союзників по Альянсу.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ.

"Інциденти, немислимі ще 3 роки тому, тепер вважаються рутиною. Ніщо не повинно падати на Україну, чи Латвію, чи будь-де на території НАТО, але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність", - зазначив міністр.

За словами Ландсбергіса, Литва підтримуватиме рішучу відповідь союзників.

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Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

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