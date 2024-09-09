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Опозиція Румунії закликала владу пояснити заліт російських безпілотників на територію країни

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шахеди

Лідер головної опозиційної партії USR Елена Ласконі закликала президента Клауса Йоганніса та прем'єр-міністра Марчела Чолаку надати пояснення щодо російських безпілотників, які зайшли на територію Румунії минулими вихідними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

Зазначається, щонайменше  два російські "Шахеди" увійшли в повітряний простір Румунії в ніч з суботи на неділю.

У той час як влада Румунії розіслала попередження на мобільні телефони про небезпеку падіння об'єктів жителям Тулчі та Констанци - повітів, що межують з Україною - про інцидент першими повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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"Абсолютно обурливо дізнаватися більше від українців, ніж від румунської влади", – заявила у неділю Ласконі, яка різко критикувала прем'єр-міністра Чолаку, лідера лібералів Ніколає Чуке та президента Клауса Йоганніса.

"Навесні глава армії попросив нас внести зміни до законодавства, щоб ми могли збивати безпілотники, які заходять на нашу територію. Пане Чолаку, ви контролюєте 60% парламенту – чи збираєтеся ви щось з цим робити? Чи має що сказати генерал Чуке, чи його змушує мовчати його бос, Клаус Йоганніс?", – додала вона.

Нагадаємо, Міністерство зовнішніх справ Румунії засудило порушення повітряного простору власної країни.

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    А все тому що в країнах НАТО , політики нагадують вже не яструбів як раніше , а безпорадних курей в курнику до якого заліз лис .
    ***** все це бачить і продовжує з них знущатись далі .
    Все ж просто , якщо ти будеш боятися щоб постояти за себе - тебе п.здитимуть ще дужче .. Так було завжди . Пам'ятаю це ще з молодих років .
    А ви сидіть і далі , трясіться там та моліться - хоч би не було ескалації .. в той час як вона вже йде і лише набирає хід .
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Румунській владі та НАТі-якщо ховати голову у пісок то постраждає власна дупа...
  • Деніс Войцеховський
    Позбавлятись треба від ілюзії, що уникнення ескалації допоможе уникнути ескалації.
    Після 13 квітня Іран досі сцить нанести удар возбздєнія по Ізраїлю, хоча той важливу шишку на їх території ліквідував. А все тому, що після 13 квітня ВПС кокнули рушникам цінний радар і попередили, що якщо повторять, то отвєтка вже не обмежиться лише одним радаром.
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