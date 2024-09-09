Окупанти прагнуть закрити всі шахти на Луганщині

Російські загарбники передають вугледобувні підприємства Луганської області незрозумілим російським інвесторам з так званої "ЛНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Передачею вугледобувних підприємств незрозумілим російським інвесторам у так званій "ЛНР" обумовлюють розвиток галузі. Однак водночас там накопичується заборгованість із виплати заробітної плати та відбувається скорочення штату гірників. Як виявилося, не потрібні не тільки шахтарі, а й саме вугілля. У так званому "міністерстві будівництва та житлово-комунального господарства ЛНР" заявили про наміри позбутися залежності від вугілля. У планах - переобладнати усі котельні на газові. Тобто, виключити можливість опалення вугіллям шкіл, будинків культури, музеїв та інших об’єктів соцкультпобуту", - йдеться у повідомленні.

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