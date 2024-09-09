Новини

Війська РФ ударили з артилерії по Нікополю: загинула 16-річна дівчина, 4 людини поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

2 66410

Окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської област, є загибла та поранені. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. 

"Троє людей постраждали. У потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан - середньої тяжкості. 74-річний місцевий мешканець отримав допомогу, від госпіталізації відмовився. Так само як і 66-річна жінка", - додає Лисак.

Також читайте: Впродовж дня росіяни били по Нікопольщині з артилерії та атакували дронами. Пошкоджені оселі, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Удар по Нікополю
Удар по Нікополю
Удар по Нікополю
Удар по Нікополю
Удар по Нікополю

Оновлена інформація

Як згодом повідомили у ДСНС, сьогодні окупанти з артилерії обстріляли житловий сектор міста Нікополь, один із боєприпасів влучив у житловий будинок, в якому перебували люди.

"З-під завалів рятувальники дістали дівчинку, 2008 р.н. й транспортували до лікарні. На жаль, потерпіла померла у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Удар по Нікополю
Удар по Нікополю
Удар по Нікополю

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Andrew Moon
    Кацапи продовжують безкарно вбивати українських дітей.
    Армія НАТО в 4 мільйони морд продовжує непохитно стояти ЗА спинами цих дітей...
  • ALEX SUROVV b687956a
    Все делается под молчаливым согласием ООН.
  • Лысый коротышка
    А до чого тут армія НАТО. Що, українці так хотіли в НАТО? Тільки після 2014 року стало більше 50% тих, хто за НАТО, а не проти. Чи може українці голосували за політиків, які були за вступ в НАТО? Чого це НАТО має нас захищати? Проїбали все самі, а тепер НАТО винне?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини