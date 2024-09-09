Найбільший аеропорт Швеції зупиняв роботу через активність дронів, - ЗМІ

Аеропорт Arlanda у Стокгольмі зупиняв свою роботу через активність невідомих дронів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пишуть місцеві ЗМІ.

Так, видання SVT зазначає, що в районі аеропорту виявили щонайменше чотири дрони різного розміру, їхні типи наразі невідомі. Через наявність у повітрі безпілотників роботу летовища зупинили близько 2 години ночі, кілька літаків перенаправили в інші аеропорти.

Згодом, близько 3:30, роботу аеропорту відновили. Поліція відкрила розслідування щодо ймовірного саботажу роботи Arlanda.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непрацюючий аеропорт "Бориспіль" просить грошей на зарплати у порту "Південний"

"Ми підозрюємо, що це було зроблено навмисно, але я не можу уточнити, з якою метою. Через конфіденційність розслідування ми не хочемо розголошувати більше інформації про те, який тип безпілотників був помічений і ким", - сказав речник поліції Даніель Вікдал.

Наразі нікого не було заарештовано. Збройні сили Швеції заявили, що поінформовані про інцидент та перебувають на зв'язку з аеропортом.

Зазначимо, Стокгольм-Арланда – найбільший міжнародний аеропорт у Швеції, розташований на північ від столиці країни.

Читайте: МЗС Румунії засудило порушення повітряного простору країни російським "Шахедом": Закликаємо РФ припинити безрозсудну ескалацію

Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Читайте: Вночі "Шахеди" атакували Вилкове на Одещині: є влучання, пошкоджено цивільну інфраструктуру