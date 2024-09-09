У Сумах 9 вересня оголошено Днем жалоби
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Понеділок, 9 вересня, оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ 8 вересня по Сумах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олексій Дрозденко.
"Сьогодні - День жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару 8 вересня.
У власному будинку загинуло подружжя, яким було 79 та 77 років. Ще четверо людей постраждали", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 8 вересня 2024 року ворожа авіація завдала авіаударів по одному з дачних масивів міста Суми.