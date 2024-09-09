Україна та Японія посилюють співпрацю в межах IT-коаліції, - Міноборони

У Києві відбулася зустріч заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі та його командою, на якій сторони обговорили подальшу співпрацю щодо впровадження проєктів в межах коаліцій.

Про це повідомляється на сайті Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час зустрічі Черногоренко ознайомила японську делегацію з цифровою трансформацію українського війська та розповіла про топові проєкти - Резерв+, Армія+, Коаліцію дронів і бойову систему DELTA, яка нещодавно пройшла перевірку за стандартами НАТО. Крім цього, привідкрила завісу щодо нових функцій, які Міноборони планує реалізувати у Резерв+ та Армія+ до кінця року.

"Японія – надійний партнер для України, і я дякую за її участь в IT-коаліції. Домовилися продовжувати співпрацю у поточних ініціативах, а також знайти нові проєкти, де наші знання і можливості могли б бути корисними один одному", – підсумувала заступниця міністра.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до IT-коаліції долучилася Іспанія.

Що таке ІТ-коаліція

ІТ-коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Вона зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 70 млн євро.